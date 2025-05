De Laurentiis ha deciso, ora non si torna più indietro: sta accadendo in queste ore

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Cagliari. Intanto, sono emersi alcuni dettagli sul patron azzurro De Laurentiis.

Venerdì 23 maggio rischia di essere una data storica per Napoli e il Napoli. L’attesa in città è altissima, con gli azzurri che potrebbero vincere lo Scudetto al Maradona. Il prossimo ed ultimo avversario è il Cagliari, con i sardi che hanno già conquistato la salvezza. Ciò nonostante, però, la tensione continua ad essere molto alta. Non a caso, sarebbe arrivata una scelta molto importante da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis non incontrerà la squadra: la scelta del patron

La febbre Scudetto in casa Napoli è più alta che mai. Dopo una stagione da assoluti protagonisti, gli azzurri hanno la possibilità di vincere lo Scudetto, il quarto nella storia del club. La missione non è di fatto semplice, in quanto al Maradona arriverà il Cagliari di Davide Nicola che nonostante la salvezza ci tiene a fare bene.

Quindi, al Maradona ci sarà il pubblico delle grandi occasioni che sosterrà i partenopei. Uno dei sostenitori “speciali”, sarà senza dubbio il presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, ha aperto un nuovo ciclo con l’avvento di Antonio Conte nell’estate scorsa e a distanza di quasi un anno vuole gioire dei traguardi raggiunti.

Come riportato da “Il Mattino” Aurelio De Laurentiis non incontrerà la squadra prima della partita. Il patron azzurro non è solito a fare “blitz” durante il ritiro degli azzurri e di certo non vorrà cambiare oggi le proprie abitudini. Si tratta di una scelta importante vista la volontà di non creare “ansie” ai calciatori.

Conte e la formazione anti-Cagliari: quando verrà scelta

Prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida tra Napoli e Cagliari. Agli azzurri manca l’ultimo, l’ultimissimo passo, prima di poter alzare al cielo il tricolore. Lo scontro con l’Inter prosegue a distanza, ma oggi è la giornata in cui (salvo clamorose sorprese) verrà decretato il nome del club vincitore del campionato.

Come riportato da “Il Mattino” Conte vuole provare a tranquillizzare i suoi ragazzi, sottolineandogli quanto sia importante non lasciarsi influenzare da fattori esterni. Infatti, la squadra dovrà agire come sempre accade con il solito 4-4-2 e provare a far male agli avversari.

Nelle prossime ore, verrano sciolti gli ultimissimi dubbi di formazione. Quest’ultima, verrà comunicata alla squadra verso le ore 17:00, poi da qualche momento la testa sarà focalizzata solo sulla partita e sul Maradona. Oggi più che mai, il tecnico chiede un ultimo sforzo ai suoi ragazzi.