Che bolgia sotto l’albergo del Cagliari: petardi e caos dei tifosi del Napoli – VIDEO

I tifosi azzurri cercano in tutti i modi di disturbare i giocatori del Cagliari: raduno sotto il loro hotel e caos totale.

Iniziativa dei tifosi partenopei a poco meno di 24 ore dal fondamentale match tra Napoli e Cagliari, valevole il quarto scudetto per la squadra azzurra. Per mandare un messaggio chiaro, un gruppo di circa duecento supporter sta facendo di tutto per creare fastidio agli uomini di Davide Nicola.

Bolgia pazzesca sotto l’hotel del Cagliari

Caos incredibile a Fuorigrotta. Da diversi minuti tantissimi tifosi del Napoli hanno raggiunto l’Hotel Esdra, struttura che ospita il Cagliari in vista del match di domani. I supporter azzurri hanno lanciato numerosi petardi e creato scompiglio per cercare di disturbare il più possibile la squadra guidata da Davide Nicola.