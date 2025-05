“C’è questa sensazione”, da Milano infiammano la corsa Scudetto: lo scenario spiazza tutti

Sono ore molto calde quelle che precedono le sfide di Napoli e Inter contro Cagliari e Como. Intanto, è emersa una sensazione importante.

Manca sempre meno alla fine del campionato. Stasera, dopo un duello serratissimo, si deciderà chi tra Napoli e Inter alzerà al cielo lo Scudetto. Al momento, i partenopei sono avanti di un solo punto, ma il discorso è ancora apertissimo ancor più visto quanto accaduto nell’ultimo weekend. Intanto, da Milano è arrivata una sensazione che infiamma ancor più la corsa verso il tricolore.

Delusione Inter, c’è questa sensazione sullo Scudetto: cosa sta accadendo

Napoli e Inter son pronte a darsi battaglia per l’ultima volta questa sera. Le due squadre si affronteranno a distanza, in un match che deciderà chi tra le due alzerà al cielo il tricolore. L’ultimo weekend è stato ricco di emozioni, con gli azzurri che non hanno vinto a Parma e con l’Inter che ha gettato via l’ennesimo jolly pareggiando per 2-2 contro la Lazio a San Siro.

Come riportato da “Il Corriere della Sera” proprio l’ultimo pareggio interno degli uomini di Inzaghi avrebbe fatto nascere una sensazione forte, quasi definitiva, che ormai lo Scudetto sia lontanissimo da Milano. La possibilità presentatasi e non sfruttata nell’ultimo uscita con ogni probabilità ha rappresentato l’ultima possibilità di invertire la classifica in vetta.

Da Milano, quindi, sarebbe emersa questa consapevolezza molto forte. Intanto, le due squadre saranno impegnate contro Cagliari e Como che certamente daranno tutto in campo. Solo al termine dei novanta minuti sarà possibile capire il nome della club che si sarà aggiudicato lo Scudetto.