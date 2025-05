Nicola in conferenza: “La sfida è tra Napoli e Inter, noi non c’entriamo”

Il tecnico del Cagliari si scrolla la pressione di dosso alla vigilia del match con il Napoli.

Alla vigilia del match tra Napoli e Cagliari l’allenatore del club sardo Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Si tratta di un match fondamentale che non può che mettere pressione anche sul Cagliari, nonostante i sardi non ambiscano a nulla.

Il tecnico ha analizzato il match dimostrando di non aver alcuna intenzione di lasciar vincere il Napoli. Come dichiarato da Nicola, il Cagliari vive un periodo complesso dal punto di vista degli infortuni, ma tutti dovranno stringere i denti per l’ultimo appuntamento stagionale.

“Mina e Luperto erano infortunati e li abbiamo rrecuperati con il Venezia, non erano al top della condizione ma non hanno avuto ricadute. Giocheranno perché mi servono per la formazione che possa essere competitiva”, ha commentato il tecnico del Cagliari.

Nicola in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari

Lo stesso tecnico del Cagliari si è voluto scrollare un po’ di pressione di dosso, di fatto ammettendo che il Cagliari non ha nulla in ballo e che la sfida è tra Napoli e Inter.