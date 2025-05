Milan – Conte, la rivelazione di Suma è clamorosa: il colpo di scena

Nuovo colpo di scena sul futuro di Antonio Conte: Mauro Suma ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano avvicinarlo al Milan

Al Napoli manca l’ultimo passo, l’ultima vittoria per tornare Campione d’Italia. Mister Antonio Conte potrebbe vincere nuovamente la Serie A, ma questa volta si tratterebbe di un mezzo miracolo sportivo, visto il decimo posto in classifica da cui venivano gli azzurri e vista l’inaspettata cessione di Kvaratskhelia nel mercato di riparazione, lo scorso gennaio.

Nonostante tutto l’ambiente partenopeo voglia concentrarsi esclusivamente sulla sfida contro il Cagliari, continuano ad emergere voci su un possibile addio a fine stagione del mister salentino. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano essersi incrinati, e l’allenatore sarebbe ormai pronto a salutare dopo una sola stagione. Si è parlato molto della Juventus nelle scorse ore, ma negli ultimi minuti è tornato in auge anche il Milan.

Conte – Milan, Suma spaventa i tifosi azzurri: “State dando già Conte alla Juve, ma…”

Antonio Conte sembra destinato a lasciare il Napoli, ma non per tornare alla Juventus. Questo il pensiero del giornalista di fede rossonera, Mauro Suma.

Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, Suma ha parlato della panchina del Milan e di Antonio Conte, rilasciando dichiarazioni molto forti. Il ritorno alla Juventus è scontato per gran parte degli addetti ai lavori, ma non per il giornalista, che ha rivelato:

“State dando già Conte alla Juve, ma da quanto mi risulta… calma!”.

Il tutto accompagnato da un’espressione che sembra alludere ad un possibile approdo imminente del tecnico al Milan. Attenzione al nuovo possibile colpo di scena, dunque, nella telenovela Conte.