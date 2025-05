Como – Inter, Inzaghi cambia tutto: è rivoluzione nerazzurra

In casa Inter, in vista della gara di domani sera contro il Como, bisogna segnalare delle decisioni importanti di Simone Inzaghi.

Domani sera, di fatto, si deciderà lo scudetto, visto che è l’ultima giornata di campionato. Il Napoli, infatti, giocherà allo Stadio Diego Arm<ndo Maradona contro il Cagliari di Davide Nicola.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, farà visita al Como di Cesc Fabregas. La ‘Beneamata’ non ha ovviamente il proprio destino tra le sue mani, visto che al Napoli basta battere il Cagliari per laurearsi campione d’Italia. Tuttavia, nonostante l’imminenza della finale Champions League contro il PSG, i nerazzurri faranno di tutto per strappare lo scudetto agli uomini di Conte. Anche se bisogna registrare un fortissimo turnover nel team meneghino.

Como-Inter, Inzaghi manderà in panchina tantissimi titolari: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Simone Inzaghi domani contro il Como darà spazio a tante riserve. Tanti titolari dell’Inter, infatti, andranno in panchina: Thuram, Lautaro, Barella, Mkhitaryan, Acerbi e Dumfries.

In attacco, dunque, ci sarà la coppia formata da Taremi e da Correa. Inzaghi, dunque, vuole risparmiare i suoi titolari per la finale Champions contro il PSG, ma sarà prontissimo a schierarli in caso se il Napoli non dovesse sbloccare la gara contro il Cagliari.