Cagliari, altra assenza a sorpresa per Nicola: i convocati per il Napoli

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola continua a perdere pezzi in vista della sfida col Napoli: ulteriore assenza tra i convocati.

La prossima giornata deciderà le sorti del campionato. Il Napoli è a un passo dallo scudetto e sfiderà in casa il Cagliari per conquistare il quarto titolo della sua storia. L’Inter, impegnata in trasferta a Como, resta alle spalle della squadra azzurra a un solo punto di distanza. Gli uomini di Conte faranno di tutto per evitare passi falsi che potrebbero costare una stagione.

Nel frattempo la società rossoblù ha pubblicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati per l’ultima gara di Serie A. Per Nicola i guai sembrano non avere più fine: un’altra assenza importante per il tecnico dei sardi.

Pavoletti out, recupera Zortea: i convocati del Cagliari

Quattro indisponibili di spessore per Nicola: al loro posto quattro giovani dalla Primavera. Sospiro di sollievo per Zortea: l’ex Frosinone è stato inserito in lista.

È stata da poco diramata dal Cagliari la lista ufficiale dei convocati per la trasferta contro il Napoli. Brutte notizie per l’allenatore dei sardi Davide Nicola che dovrà fare i conti con un’altra assenza decisamente importante. Sono stati infatti esclusi dalla lista Leonardo Pavoletti, Elia Caprile, Gianluca Gaetano e Luvumbo Zito.

Al posto dei quattro indisponibili, Nicola ha inserito in lista quattro calciatori della Primavera: il portiere Velizar-Ilia Iliev, i difensori Nicola Pintus e Andrea Cogoni e, infine, l’attaccante Alessandro Vinciguerra. Regolarmente in lista l’esterno Nadir Zortea, in forte dubbio nelle ultime ore.