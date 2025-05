Sciopero trasporti Napoli venerdì 23 maggio, nuova ordinanza del Prefetto: le fasce garantite

Arrivano importanti novità in merito allo stop dei trasporti per il prossimo 23 maggio, data in cui il Napoli potrebbe vincere lo scudetto

Mancano solamente 2 giorni alla sfida tra Napoli e Cagliari che potrebbe decidere la vittoria del quarto scudetto nella storia degli azzurri. La partita si svolgerà il prossimo venerdì 23 maggio a partire dalle 20:45. Nella stessa giornata, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato hanno aderito a uno sciopero che avrebbe paralizzato la città, in una giornata particolarmente delicata.

In tal senso, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari è dovuto intervenire con una nuova ordinanza. Nella serata di ieri, infatti, lo stesso ha scelto di applicare un obbligo di garanzia del servizio per alcuni lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonostante lo sciopero nazionale indetto dai sindacati USB, SGB e Assemblea Nazionale pdm/pdb.

Sciopero dei treni: cosa succederà a Napoli venerdì 23 maggio

L’Ordinanza di precettazione, è stata presa con l’accordo delle autorità per la sicurezza pubblica. L’ultima partita di campionato sarà un evento che porterà in città un grandissimo flusso di tifosi ed è necessario che i treni siano operativi, per garantire ordine e sicurezza.

É fondamentale ricordare che lo sciopero riguarderà i treni delle Ferrovie dello Stato, dunque di Trenitalia. Per la città di Napoli questo blocco avrebbe creato non pochi disagi per la Linea 2, proprio quella che collega Fuorigrotta, e dunque lo stadio Diego Armando Maradona, con diverse zone della città, tra cui il centro storico e la stazione.

I treni saranno garantiti in una fascia oraria che andrà dalle ore 16:00 di venerdì 23 maggio fino alla fine del servizio. L’elenco dei treni è disponibile sul sito della Prefettura di Napoli.

Ricordiamo che lo sciopero non coinvolgerà l’ANM, dunque il trasporto privato napoletano che comprende la Linea 1, la Linea 6, le Funicolari e gli autobus di linea, né l’azienda EAV che gestisce il servizio di Cumana e Circumvesuviana. I cittadini potranno, quindi, spostarsi regolarmente secondo gli orari prestabiliti di norma.