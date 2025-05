Ribaltone Napoli, nessuna trattativa con Allegri: svelata la prima scelta di De Laurentiis

Sul fronte allenatore, di fatto, bisogna segnalare un ribaltone in casa Napoli.

Il Napoli venerdì prossimo giocherà allo Stadio Diego Armando contro il Cagliari la gara scudetto. In caso di successo, infatti, i partenopei diventerebbero campioni d’Italia. Anche se bisogna dire che, vista la forte rivalità con il team campano, i tifosi rossoblù stanno spingendo tantissimo la loro squadra del cuore per rovinare i sogni degli uomini di Antonio Conte.

Ma, nel frattempo, bisogna sottolineare le tante indiscrezioni che danno per quasi certo l’addio del tecnico salentino. Il nome più caldo per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembrava essere quello di Massimiliano Allegri che, però, non sembra essere la prima scelta di Aurelio De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli, ecco la prima scelta di Aurelio De Laurentiis: nessuna trattativa con Allegri

Come riportato dalla redazione del patron partenopeo, infatti, sarebbe Marco Baroni della Lazio. L’ex giocatore del Napoli, di fatto, sarebbe graditissimo ad Aurelio De Laurentiis sia per la sua personalità che per il suo gioco. Anche se bisogna ricordare che c’è la necessità di fare un passo alla volta.

Sul fronte Max Allegri, invece, c’è da evidenziare solamente qualche richiesta di disponibilità, ma non si è andati oltre. Tra il Napoli e l’ex allenatore della Juve, di fatto, non c’è nessuna trattativa in corso. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sia sul futuro di Conte che sul suo possibile sostituto.