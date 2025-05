Napoli, parla il Prefetto: “I tifosi potranno seguire il match in piazza. Bus scoperto? Vi svelo la decisione”

Michele Di Bari, prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni importantissime sul Napoli e sulla possibile festa Scudetto.

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Cagliari. In caso di vittoria, gli azzurri si laureerebbero Campioni d’Italia proprio all’ultima giornata. Ad oggi, il vantaggio sull’Inter è di un solo punto, motivo per il quale manca l’ultimo passo decisivo. In vista della possibile festa per il tricolore, il Prefetto Michele Di Bari ha rilasciato alcune parole importanti.

Di Bari: “Abbiamo aumentato i maxischermi. Occhio alla sicurezza”

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando la possibile festa Scudetto e non solo. Di seguito le sue parole.

“In vista dello sciopero abbiamo la possibilità di allungare una serie di corse fino alle quattro del mattino. Ovviamente, tutto ciò viene fatto per il rispetto delle persone che usano tali mezzi. Al momento, stiamo programmando il tutto per evitare qualsiasi tipo di problematica. Faccio un solo appello: abbiamo aumentato i maxi schermi e chi andrà nelle piazza potrà assistere al match. Dobbiamo assolutamente evitare un afflusso di persone verso Napoli. Ovviamente, da una parte c’è responsabilità delle istituzioni, ma al tempo stesso anche la popolazione deve fare ciò”. Sui maxischermi: “Vanno installati in posti sicuri perché tale necessità è al primo posto. Noi stiamo lavorando proprio per garantire ciò”.

Oltre a ciò, il Prefetto di Napoli ha parlato anche della possibile festa con il bus scoperto. Di seguito le sue parole.