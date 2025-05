Napoli-Cagliari e Como-Inter, confermate le designazioni arbitrali: la decisione ufficiale

La Serie A ha reso noti gli arbitri designati per la 38a e ultima giornata di campionato: la scelta ufficiale per le gare che decreteranno la prossima squadra campione d’Italia

C’era grande attesa per conoscere i nomi degli arbitri che dovranno scendere in campo in vista delle due gare scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, con il silenzio stampa da parte dei nerazzurri per le scelte dell’arbitro Chiffi durante la sfida contro la Lazio, l’AIA ha preso delle scelte sorprendenti in vista dell’ultima giornata di campionato.

Come anticipato anche da alcuni quotidiani questa mattina, sarà Federico La Penna di Roma l’arbitro per Napoli-Cagliari. Gli assistenti saranno Giallatini e Colarossi, mentre al VAR toccherà a Paterno con Abisso come AVar. Quarto uomo Marchetti.

Per la gara dei nerazzurri è stato scelto Massa, con Perrotti e Rossi come assistenti. Al VAR Mazzoleni, mentre l’AVar sarà Pezzuto. Sacchi il quarto uomo designato per la partita.

Napoli-Cagliari, arbitra La Penna: i precedenti

Sono 14 i precedenti dell’arbitro La Penna con il Napoli. In 9 di queste circostanze gli azzurri sono riusciti a trionfare, mentre in altri 4 casi i partenopei hanno pareggiato. Una sola sconfitta, dunque, quella patita per 3-1 contro la Fiorentina nel 2023.

Uno score che fa ben sperare i tifosi, che si augurano di rivedere ancora una volta una vittoria con l’arbitro romano. Sarà fondamentale battere il Cagliari se si vorrà vincere il quarto scudetto della propria storia. Si attende solamente la giornata di venerdì, una trepidante attesa per la partita più importante dell’anno.