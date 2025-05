Sorpresa Napoli, definito il primo obiettivo: il super colpo arriva dalla Liga!

In casa Napoli c’è moltissima apprensione in vista dell’ultimo match di campionato. Intanto, però, si lavora anche sul mercato.

La stagione del Napoli è stata dir poco fantastica, con la squadra di Antonio Conte che è tornata giocarsi lo Scudetto. Gli azzurri, grazie a quanto dimostrato sul rettangolo verde, sono ad un passo dalla vittoria dello Scudetto. Il match decisivo è quello contro il Cagliari, valido per la 38esima giornata di Serie A. D’altro canto, però, la dirigenza azzurra sarebbe concentrata anche sul futuro. In tale direzione, la priorità sarebbe rappresentata dal mercato in entrata. Non a caso, sarebbe emerso il nome di un noto obiettivo del DS Manna.

Il Napoli ha scelto Rodriguez: è il primo obiettivo del DS Manna

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è ad un passo dalla vittoria dello scudetto, ma intanto starebbe lavorando anche sul ulteriori temi cruciali. Tra questi, c’è ovviamente il mercato che indirizzerà in modo imponente i piani futuri della dirigenza. L’obiettivo è quello di costruire una rosa all’altezza, attraverso la quale competere ancora ai vertici.

Non a caso, il DS Manna avrebbe iniziato a seguire diversi profili importanti. In modo particolare, però, il dirigente azzurro avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori provenienti dalla Spagna. In Liga, infatti, ci sarebbero diversi profili che potrebbero aiutare la causa partenopea.

Il primo nome sulla lista è quello di Jesus Rodriguez, esterno offensivo di proprietà del Betis Siviglia. Il calciatore, come dimostrato ampiamente nel corso della stagione, vanta ottime qualità tecniche che potrebbero migliorare ancora in futuro. Infatti, si tratta di un classe 2005 che potrebbe rappresentare il futuro del club azzurro.

Rodriguez al Napoli: ecco il profilo nel mirino del club azzurro

L’asse Siviglia-Napoli è pronto a diventare più caldo che mai. Dopo aver messo a segno diverse trattative (Fabian Ruiz e Natan) i due club potrebbero proseguire insieme i propri affari.

Questa volta, però, il nome nel mirino è quello di Jesus Rodriguez. Il talento classe 2005 ha rubato la scena nel corso della stagione che sta per terminare, motivo per il quale il DS Manna è pronto a piazzare il colpo. L’esterno offensivo ha siglato 2 reti in 20 presenze ed ora è pronto a rubare la scena anche in Europa. Infatti, Rodriguez e i suoi sono attesi dalla finalissima di Conference League contro il Chelsea.

Ad oggi, la trattativa tra Betis e Napoli non è ancora calda ma potrebbe decollare nei prossimi giorni. Una cosa è certa: gli azzurri hanno scelto di puntare sul classe 2005.