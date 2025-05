“Faccio una promessa ai tifosi del Cagliari”, l’annuncio in vista del Napoli è clamoroso!

L’annuncio rivolto alla sfida tra Napoli e Cagliari è clamoroso, con le parole del tesserato che sanno di sfida e di promessa ai suoi tifosi

Napoli-Cagliari è una delle sfide più attese degli ultimi anni, almeno in casa partenopea. Una partita che vale una stagione intera, con la posta in palio altissima che fa vibrare l’animo dei tifosi azzurri. Il ‘Maradona‘ si prepara a tremare, con la spinta del pubblico che ha risposto presente con l’ultimo sold-out stagionale. Non a caso, vista l’affluenza di richieste per assistere alla sfida, si va verso l’apertura del settore ospiti ai sostenitori del Napoli.

La squadra di Antonio Conte è pronta a regalare il secondo Scudetto a distanza di due anni, con un occhio che sarà proiettato sicuramente all’Inter, impegnato nella sfida in trasferta contro il Como. Un clamoroso annuncio però richiama l’attenzione del Napoli, con il Cagliari che non verrà di certo a farsi una normale gita.

Cagliari, Zappa suona la carica verso il Napoli: la sua promessa

Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a seguito della visita del club sardo alla nave Amerigo Vespucci, presente nei mari della città. Il calciatore ha lasciato la sfida agli azzurri, facendo una promessa ai suoi tifosi:

“Prometto che noi daremo il massimo, siamo carichi. Il nostro obiettivo è terminare la stagione al 14esimo posto” – afferma Zappa ai microfoni.

In casa Cagliari, quella al Napoli, è una delle sfide più importanti di tutto il campionato, soprattutto per i tifosi rossoblù: