De Bruyne al Napoli, la trattativa è già ai dettagli: cosa manca per il super colpo in entrata

Kevin De Bruyne continua ad essere accostato al Napoli. Negli ultimi minuti, sono emersi dettagli chiave sul futuro del giocatore.

Sono giorni molto caldi sul fronte mercato in casa Napoli. La dirigenza azzurra, come ormai già sottolineato da tempo, sta provando ad ingaggiare Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, è ormai ai saluti con il Manchester City dal quale si libererà a parametro zero nelle prossime settimane. Nonostante i contatti serrati con il club azzurro, però, il giocatore non ha ancora deciso il proprio futuro e la sua prossima destinazione. Intanto, sono emersi dettagli chiave.

De Bruyne-Napoli, cosa manca per la chiusura della trattativa

Il Napoli e Kevin De Bruyne potrebbe unirsi in vista delle prossime stagioni. Il calciatore belga, che lascerà l’Inghilterra nelle prossime settimane, è uno degli uomini chiave del mercato estivo. I contatti con il club azzurro proseguono da tempo, anche se al momento nessuna decisione è stata presa.

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri canali “YouTube” nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli chiave sulla trattativa. Infatti, ci sarebbe un accordo di massima tra il Napoli e Kevin De Bruyne per quel che riguarda il contratto. Il calciatore potrebbe firmare un contratto di due anni più una terza stagione a cifre importantissime: 10 milioni di euro netti a stagione. Solo nella terza ed ultima annata, lo stipendio andrebbe a calare.

Il calciatore, però, non ha ancora deciso e starebbe valutando tutte le opzioni possibili. Oltre all’offerta azzurra, c’è anche la possibilità di proseguire la carriera in MLS. A tal proposito, da Chicago sarebbero pronti a ricoprire di dollari il belga, facendolo diventare il terzo giocatore più pagato nella storia del campionato americano. Ad oggi, nessuna decisione è stata presa in quanto una delle variabili chiave è legata alla volontà della famiglia di Kevin De Bruyne.

Infine, i due giornalisti hanno sottolineato che negli ultimi giorni anche la Juventus avrebbe fatto un tentativo per il giocatore, ma ad oggi il Napoli sembrerebbe essere molto più avanti.