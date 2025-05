Buongiorno e Lobotka, a Napoli si spera nel recupero: cosa trapela

In vista dell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, mister Antonio Conte spera di riavere a disposizione due dei suoi leader

Il Napoli è a 90 minuti dal coronare il tanto atteso sogno quarto scudetto. Gli azzurri sono primi a +1 sull’Inter, che ha fallito il clamoroso sorpasso in classifica dopo il 2-2 finale contro la Lazio nell’ultimo turno di Serie A, ed in vista dell’ultima sfida di campionato al Cagliari, mister Antonio Conte spera di recuperare pezzi importanti dall’infermeria.

In particolare, Stanislav Lobotka e Alessandro Buongiorno sono i due leader che tanto mancano nell’undici iniziale partenopeo. Entrambi i calciatori stanno proseguendo nell’iter riabilitativo, ed in vista della 38esima giornata di A, sono emerse nuove indiscrezioni circa il loro recupero.

Verso Napoli-Cagliari, per Buongiorno e Lobotka difficile il recupero in extremis

Arrivano brutte notizie per il Napoli dall’infermeria: Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka rischiano di saltare anche l’ultima sfida di campionato contro il Cagliari.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Massimo Ugolini, a Castel Volturno lo staff medico continua a lavorare senza sosta per provare a rendere disponibili i due top player di mister Antonio Conte, ma il tempo scarseggia ed i segnali che emergono non sono incoraggianti.

La presenza dal primo minuto dei due è fortemente in salita, e anche l’impiego a partita in corso sarebbe in forte dubbio.