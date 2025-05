Napoli-Cagliari in chiaro per tutti? La Prefettura ragiona con DAZN, scenario clamoroso

La Prefettura richiede la diretta in chiaro dell’ultima partita di campionato al Maradona: cosa sta succedendo

A Napoli si respira un’aria frizzante, quasi elettrica. Il conto alla rovescia per l’ultima giornata di campionato è iniziato e la squadra di Antonio Conte è lì, ad un passo dalla gloria.

Manca una sola partita alla fine del campionato, e gli azzurri, grazie a un cammino quasi impeccabile, si ritrovano in vetta con un solo punto di vantaggio sull’Inter. Ogni singolo minuto di questa volata finale pesa come un macigno, e la città è completamente avvolta da un entusiasmo collettivo che non si vedeva da tempo.

Napoli-Cagliari, affluenza impressionante: il piano della Prefettura

Quando 400mila persone si mettono in coda online per un biglietto che non c’è, il calcio diventa qualcosa di più di uno sport. Diventa una questione sociale, popolare, quasi istituzionale. Lo racconta La Repubblica, che svela un retroscena curioso e significativo: la Prefettura di Napoli avrebbe avanzato una richiesta ufficiale a DAZN per la trasmissione gratuita della partita tra Napoli e Cagliari, almeno nella regione Campania.

Una richiesta che non nasce dal caso, ma dalla straordinaria mobilitazione del popolo partenopeo. Il dato è impressionante e fa riflettere: 400mila persone collegate contemporaneamente solo per cercare un biglietto per l’ultima di campionato. Non un concerto, non un evento storico: una partita. Ma questa partita. Perché potrebbe valere uno scudetto, o quantomeno restituire a Napoli una dignità calcistica che sembrava persa dopo la stagione disastrosa post-titolo.

DAZN resiste: le ipotesi in vista del match scudetto

Il sindaco è già in moto: si parla dell’allestimento di maxi schermi in tre piazze simbolo della città: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II (nota anche come piazza Ciro Esposito a Scampia). Anche il Comune di Frattamaggiore si è fatto avanti per ottenere il permesso.

Tuttavia, il muro di DAZN per ora resiste. Come riportato sempre da Repubblica, la piattaforma streaming avrebbe espresso forti perplessità sulla possibilità di trasmettere l’intero match in chiaro. E il motivo, manco a dirlo, è economico: parliamo di una piattaforma che ha versato circa 700 milioni di euro per i diritti esclusivi della Serie A. Con un investimento di questo tipo, ogni concessione pesa.

Al momento, l’ipotesi più concreta è una sorta di compromesso: forse non la diretta completa, ma la possibilità di trasmettere almeno il secondo tempo in alcune piazze pubbliche. Un gesto simbolico ma importante, che terrebbe insieme le esigenze economiche della pay tv e quelle affettive e culturali della città.