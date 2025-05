Festa Scudetto? Strade, maxischermo e autobus scoperto: c’è la data

Le mosse delle autorità in vista di venerdì per non farsi cogliere impreparati, c’è anche la data della sfilata con i giocatori.

Cresce sempre di più l’ansia in vista dell’ultima sfida di campionato del Napoli. Contro il Cagliari gli uomini di Antonio Conte dovranno fare l’ultimo sforzo per portare a casa tre punti che significherebbero scudetto.

Un match che, ovviamente, vale come una finale e come tutte le finali porta con sé una dose piuttosto grande di tensione. Lo dimostrano le code interminabili per acquistare gli ultimi tagliandi, o il clima che si sta generando in città in vista della festa che tutti sperano di onorare ma che nessuno vuole iniziare a preparare al 100%.

Napoli, il piano per la festa scudetto (come nel 2023)

Il Napoli ed il Comune di Napoli, però, non possono farsi trovare impreparati. La gestione di una mole di tifosi così grande richiede una preparazione organizzativa importante. E allora l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza le mosse delle autorità partenopee e, soprattutto, cosa succederà a Napoli venerdì.

“Zona Azzurra”, così viene definita l’area che il Comune di Napoli vuole limitare al traffico lungomare e centro storico chiusi al traffico con cinque presidi lungo il perimetro nel quale entreranno soltanto mezzi autorizzati e pedoni. E poi tre maxischermo a Piazza del Plebiscito, a Piazza Ciro Esposito a Scampia e a Piazza Mercato. Ci sarebbe, poi, l’idea della sfilata con il pullman scoperto. Eventualmente, comunque, il sabato insieme anche ai giocatori convocati nelle rispettive Nazionali.