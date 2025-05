Napoli – Cagliari, ecco come stanno Lobotka e Buongiorno: le ultime

Tra le fila del Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento sulle condizioni di Lobotka e Buongiorno.

Dopo il 2-2 contro il Genoa al Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato anche un’altra partita. Domenica sera, infatti, allo Stadio Tardini, gli azzurri contro il Parma non sono andati oltre lo 0-0.

Venerdì con il Cagliari, dunque, al Napoli basterà vincere per laurearsi campione d’Italia, Tuttavia, come visto nel match contro la squadra di Chivu, gli azzurri non stanno mostrando nel gioco una grande qualità. Tra le motivazioni di questa mancanza bisogna sicuramente inserire le assenze di giocatori come Stanislav Lobotka ed Alessandro Buongiorno. Proprio per questo motivo, di fatto, c’è tantissima attesa tra i tifosi azzurri sulle condizioni di questi due calciatori.

Napoli, staff sanitario al lavoro per recuperare Lobotka e Buongiorno: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, però, è davvero difficile che Lobotka e Buongiorno riescano a recuperare per la gara di venerdì contro il Cagliari. Lo staff sanitario del Napoli, di fatto, è al lavoro per cercare di farli andare almeno in panchina.

Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno sicuramente delle novità sulle condizioni di questi due giocatori. Tuttavia, almeno per il momento, Antonio Conte dovrebbe schierare lo stesso undici titolare contro il Parma di Chivu.