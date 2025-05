‘Miracolo sportivo’: Cassano esalta il Napoli e distrugge l’Inter

L’ex fantasista italiano scatenato sulla corsa scudetto: prima parole al miele per Conte, poi critiche ad Inzaghi

A Napoli si respira un’aria densa di attesa: la squadra di Antonio Conte si gioca tutto in 90 minuti, davanti a un Maradona pronto a esplodere. Dopo un campionato incredibile, fatto di rimonte, sacrifici e mille difficoltà, gli azzurri sono primi con un punto di vantaggio sull’Inter.

E si apprestano ad affrontare l’ultima sfida decisiva contro il Cagliari, cercando un’impresa che, secondo Antonio Cassano, ha già assunto contorni leggendari.

Cassano celebra Conte: FantAntonio senza filtri sulla corsa scudetto

L’ex fantasista barese, nel suo solito stile diretto e colorito, ha parlato della corsa scudetto nel corso del podcast Viva El Futbol, e non ha avuto dubbi.

“Settimana scorsa ho detto che il Napoli, anche se non vince lo scudetto, merita un voto 10. Se lo vince, è con la lode. Ha fatto qualcosa di fuori dal normale, è andato oltre ogni logica”.

Cassano si è soffermato sull’incredibile lavoro di Conte, paragonandolo a Usain Bolt: “È come se uno parte dietro Bolt con un secondo di ritardo, che sono 10 metri, e alla fine lo batte. Conte si è trasformato in Bolt senza averne le caratteristiche. È riuscito a far credere ai suoi ragazzi che potevano andare oltre il sole. Questo è un miracolo sportivo”.

Parole pesanti contro l’Inter: il primo accusato è mister Inzaghi

Non solo elogi, però. Cassano ha anche riservato parole dure per l’Inter, accusata di aver gettato al vento un campionato praticamente in pugno: “L’Inter aveva 22 titolari, due squadre intere. Se metti gli undici di riserva nerazzurri nelle altre squadre di Serie A, sono comunque i più forti. Eppure lo scudetto l’hanno buttato nel c***o”.

Sull’ultima sfida contro il Cagliari, Fantantonio è stato netto: “La partita la vincono gli 80mila del Maradona, al 100%. Il Cagliari è già salvo. Se succede l’imprevisto, escono dallo stadio nel 2042!” ha scherzato, lasciando comunque trasparire grande fiducia nell’esito finale.

Le sue parole hanno infiammato il dibattito, ma fotografano bene l’impressione generale: Conte ha dato un’anima feroce alla squadra, e ora tutto si gioca in una notte. Una notte che può consegnare alla storia non solo un titolo, ma un’impresa memorabile. Anche per uno come Cassano, che di calcio ne ha visto e giocato tanto, questa volta non ci sono dubbi: Conte ha compiuto una magia.