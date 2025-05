Futuro Conte, è arrivato l’annuncio a sorpresa: l’ultim’ora stravolge tutto

Mentre il Napoli si appresta a vivere un finale di stagione rovente, ecco che spuntano nuove clamorose rivelazioni sul futuro di Antonio Conte.

Il Napoli è pronto a giocarsi il tutto per tutto nella sfida di venerdì al Maradona guidato, come sempre, dal suo condottiero Antonio Conte. Condottiero che però, in questo momento, sembra più lontano dalle pendici del Vesuvio. In tal senso ne ha parlato Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube.

Conte più vicino alla Juventus, decisivo il 15 giugno

Pedullà, sul suo canale ufficiale YouTube, ha dichiarato che Antonio Conte è il candidato numero uno per la panchina della Juve. Il 15 giugno Elkann prenderà le decisioni definitive.

Secondo il giornalista, Conte piace da tempo alla dirigenza bianconera e la sua figura è considerata ideale per rifondare la squadra dopo un’annata difficile. La Juventus starebbe valutando anche altre opzioni (come Mancini o Pioli), ma nessuno convince quanto Conte. Ecco perché la data del 15 giugno, quando Elkann definirà le strategie per il futuro, assume un valore decisivo.

Incontro Conte-De Laurentiis in arrivo, ma i segnali sono negativi

La prossima settimana dovrebbe esserci un confronto diretto tra Conte e De Laurentiis. Sarà il momento della verità: il tecnico potrebbe comunicare la volontà di non proseguire.

Pedullà sottolinea che, salvo clamorosi ripensamenti, la storia tra Conte e il Napoli sarebbe ormai ai titoli di coda. Il tecnico pugliese chiede garanzie e al momento non sarebbe soddisfatto di quelle proposte da De Laurentiis. Il Napoli, intanto, osserva e valuta le alternative. De Laurentiis, infatti, non è rimasto fermo: si è già cautelato con Massimiliano Allegri, incontrato di recente a Roma. Il tecnico livornese era stato vicino alla panchina dei partenopei già nel 2021, prima che il patron azzurro virasse sulla figura di Luciano Spalletti.

Un nome quindi, mai tramontato del tutto e che potrebbe tornare clamorosamente alla ribalta in queste settimane. Nonostante De Laurentiis potrebbe far leva sugli oneri contrattuali per tenere fermo il salentino, Pedullà si dice scettico sull’attuale realizzazione di questa mossa. Infatti, facendo leva su contratti così onerosi la dirigenza azzurra farebbe del male a sè stessa. Il presidente del Napoli, dunque, sta già procedendo con le trattative di calciomercato a prescindere da Conte e allo stesso tempo vuole chiudere in fretta il cerchio per affidare al nuovo tecnico la guida dei partenopei.