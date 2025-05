Allegri accostato al Napoli, l’amico Galeone si sbilancia: che indizio sul futuro

Il Napoli è al centro di diverse voci di mercato, sia lato giocatori che lato panchina: l’allenatore Galeone si è sbilanciato sul futuro dell’amico Max Allegri

L’attenzione del Napoli, e di tutti i suoi tifosi, è rivolta esclusivamente all’ultima decisiva sfida al Cagliari, che deciderà la lotta scudetto. In caso di vittoria, gli azzurri potranno festeggiare il tanto atteso quarto titolo della propria storia. Se si è arrivati sin qui, è merito del gruppo, che non ha mollato nonostante le mille difficoltà, e di mister Antonio Conte, il vero condottiero dei partenopei.

Nonostante l’ambiente sia compatto e concentrato sull’obiettivo, c’è chi nelle ultime ore sta rivelando retroscena che mettono in discussione il futuro dell’attuale tecnico azzurro. Conte a fine stagione parlerà con il patron Aurelio De Laurentiis, e secondo le ultime indiscrezioni, i due anni di contratto potrebbero anche non bastare per garantire la permanenza dell’allenatore leccese all’ombra del Vesuvio. Sullo sfondo rimane Massimiliano Allegri, che diventa sempre più un candidato forte per la panchina del Napoli.

Allegri-Napoli, l’amico Galeone rivela: “Mi dice bugie ultimamente, ma ha già qualcosa per la prossima stagione”

Max Allegri è pronto a tornare all’opera nella prossima stagione. Il tecnico ex Juventus avrebbe già deciso su quale panchina sedersi, parola di Giovanni Galeone.

L’allenatore, grande amico di Max, nel corso della giornata odierna ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha rivelato un indizio clamoroso sul futuro dell’allenatore:

“Allegri? Non so dove potrà andare l’anno prossimo, ultimamente mi dice delle bugie. L’ho sentito qualche giorno fa ed era sereno e credo abbia già qualcosa in testa. Si parla di Roma e Milan, ma sono certo che in estate cambieranno diverse panchine. Conte? Non si sa che farà, ma anche Inzaghi non è certo di restare. Forse l’Inter non avrebbe meritato di andare in finale di Champions, son stati bravi, ma anche fortunati”

Che ci sia il Napoli nel futuro di Allegri? I discorsi sono da rimandare, in ogni caso, al termine della stagione, quando il Napoli avrà archiviato la pratica scudetto e potrà dedicarsi al 100% alla programmazione dell’annata 25/26.