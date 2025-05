Colpo Napoli, proposto lo scambio: incontro con l’entourage

Il Napoli pensa ad un affare da concretizzare all’inizio della prossima sessione estiva di calciomercato: possibile scambio in vista

La sfida che può valere lo Scudetto tra Napoli e Cagliari si giocherà tra poco più di 48 ore. Un match attesissimo da tutto il popolo partenopeo, che sogna di festeggiare proprio come due anni fa un titolo insperato. Al termine del campionato, il d.s. Giovanni Manna dovrà pianificare con cura il calciomercato estivo, fondamentale per il prossimo anno che vedrà il Napoli tornare in Champions League.

Le voci di mercato degli ultimi giorni alimentano i sogni di gloria dei tifosi del Napoli. Si parla, in ottica azzurra, di Kevin De Bruyne, Ademola Lookman, Federico Chiesa e non solo. C’è anche un calciatore molto valido proveniente dalla Spagna che stuzzica e non poco Manna. Le ultime notizie in merito raccontano di un incontro tra l’entourage del ragazzo ed il Napoli: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, occhi puntati su Jesus Rodriguez del Betis: incontro con gli agenti a Siviglia

Il Napoli punta forte sul giovane Jesus Rodriguez Caraballo del Betis Siviglia. L’ala sinistra, a soli 19 anni, si è già imposto come uno dei profili più promettenti del calcio iberico, ed ora la dirigenza partenopea starebbe studiando una formula adatta per convincere sia il club detentore del cartellino che il calciatore.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marcos Benito de El Chiringuito attraverso il proprio profilo X, gli azzurri avrebbero già incontrato gli agenti di Rodriguez a Siviglia, con l’intento di portarlo in Italia durante la prossima finestra di mercato. L’operazione potrebbe essere favorita dal fatto che tra poco più di un mese il Betis dovrà riscattare Natan, ed il Napoli spera di inserire il cartellino del classe 2005 nella trattativa.