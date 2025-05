Caccia al biglietto per Napoli-Cagliari: 230mila tifosi in attesa! Le ultime sui biglietti

La febbre scudetto a Napoli continua a salire in maniera vertiginosa, ultimi posti per la sfida scudetto contro il Cagliari: altissima la richiesta, attese code record.

Napoli-Cagliari non è una partita come le altre: può valere lo Scudetto. E i tifosi lo sanno. La febbre per il big match del Maradona è già altissima e oggi, parte la vendita degli ultimi tagliandi disponibili. L’attesa è spasmodica: si parla di oltre 230mila utenti in coda per assicurarsi un posto allo stadio.

Ultimi biglietti in vendita: rischio sold-out immediato

Da oggi pomeriggio saranno acquistabili gli ultimi biglietti per la sfida con il Cagliari. Vista la portata dell’evento, potrebbero terminare in pochissimo tempo.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale alle ore 15 e saranno validi per i pochi settori rimasti ancora liberi. La richiesta, però, è senza precedenti: i numeri parlano di un assalto digitale che potrebbe polverizzare ogni disponibilità in pochi minuti.

La sfida contro il Cagliari potrebbe assegnare matematicamente il titolo agli azzurri. I tifosi vogliono esserci per scrivere un’altra pagina di storia. Il Maradona si prepara all’ennesima serata epica. Con oltre 50.000 presenze già assicurate, resta da vedere se anche gli ultimi biglietti verranno bruciati in pochi secondi. I tifosi napoletani, ancora una volta, si confermano il dodicesimo uomo.