Napoli-Cagliari e Como-Inter, quando si dovrebbero giocare: spunta una nuova ipotesi

La Lega di Serie A deciderà in giornata quando verranno disputate le due partite decisive per lo scudetto: spunta una nuova ipotesi

Cresce l’ansia intorno alla decisione della Lega Calcio in merito all’assegnazione della data delle due partite che decideranno il campionato. Da una parte, il Napoli ospiterà il Cagliari al Maradona, mentre dall’altra l’Inter giocherà in trasferta contro il Como. Altri 90 minuti per stabilire chi delle due squadre si laureerà campione d’Italia.

Gli azzurri mantengono il vantaggio di 1 punto nei confronti della squadra di Inzaghi, frutto dei due pareggi arrivati ieri rispettivamente contro Parma e Lazio. Servirà quindi una vittoria agli uomini di Conte per assicurarsi il titolo. Due sono gli scenari alternativi: che entrambe le squadre portino a casa lo stesso risultato (quindi anche due pareggi o due sconfitte), o che l’Inter pareggi e il Napoli perda e, a quel punto, verrebbe giocato lo spareggio.

Qualsiasi risultato negativo del Napoli, con conseguente vittoria dell’Inter, invece, porterebbe lo scudetto per la 21a volta nella Milano nerazzurra. Sarà dunque un finale al cardiopalma, esattamente come quello vissuto nella serata di ieri tra il Tardini e San Siro.

Napoli e Inter, la data per l’ultima giornata di campionato: quando si giocherà

Ma le due famigerate partite che decideranno la Serie A 2024-25 quando si giocheranno? I dubbi sono moltissimi e la decisione ufficiale arriverà solamente nelle prossime ore. C’è solo una certezza: Napoli e Inter non scenderanno in campo nel weekend. Il rischio spareggio obbligherebbe i due club a giocare troppo a ridosso della finale di Champions League dei nerazzurri contro il PSG.

Ecco perché sono 3 le ipotesi che stanno circolando, di cui una nelle ultimissime ore. Il primo scenario è che entrambe le sfide vengano disputate mercoledì 21 maggio, cioè solamente tra 2 giorni. Questa, al momento, appare la meno plausibile, specie perché si vuole concedere il tempo a entrambe di recuperare dopo le fatiche di ieri.

La data più probabile è giovedì 22 maggio, quella che fino a questa mattina sembrava la designata da cerchiare sul calendario. Ma nelle ultimissime ore, anche attraverso alcune dichiarazioni di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, emergerebbe l’ipotesi che le due sfide vengano giocate venerdì 23 maggio.

Il resto della Serie A, a quel punto, verrebbe distribuito tra sabato (probabilmente solo Milan-Monza in campo ndr) e domenica (con tutte le altre gare in contemporanea). Si attende il comunicato ufficiale che determinerà anche l’orario e il giorno di vendita dei biglietti per assistere al Maradona alla partita più importante della stagione.