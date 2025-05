Scudetto, bus in caso di festa Napoli: quando e dove potrebbe sfilare

In casa Napoli si pensa alla sfida contro il Cagliari che potrebbe valere lo Scudetto: in città si valutano le possibili iniziative in caso di festa tricolore.

A Napoli cresce l’attesa per la sfida contro il Cagliari, che in mattinata è stata ufficialmente collocata alle ore 20:45 di venerdì – in contemporanea con l’Inter, che invece affronterà il Como. La vittoria varrebbe lo Scudetto per gli uomini di Antonio Conte e il tecnico dei partenopei ha tenuto a sottolineare il concetto proprio nella conferenza stampa di domenica sera dopo il fischio finale di Parma.

È ovvio che, al di là da ogni possibile discorso scaramantico, aspetto che a Napoli non è certo marginale, le istituzioni ora sono già al lavoro per assicurare un’eventuale festa Scudetto in tutta sicurezza. In particolare, l’attenzione dei tifosi è posta all’eventuale sfilata del bus scoperto, negata in occasione del successo di due stagioni fa. Anche su questo arriveranno concrete, ma già iniziano a spuntare le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il tragitto del bus scoperto, che consentirebbe un abbraccio diretto ed emozionante a Conte e ai suoi ragazzi.

Bus Scudetto, La Repubblica: “C’è già un’idea al vaglio”

Nelle prossime ore andrà sciolto il nodo legato al possibile bus Scudetto che sfilerebbe in centro città in caso della conquista da parte della SSC Napoli del suo quarto Scudetto.

A rilasciare novità a tal riguardo è l’edizione online de La Repubblica, che a tal proposito scrive: