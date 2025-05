Parma-Napoli, Conte scatenato negli istanti finali: cosa è successo

Antonio Conte scatenato nei minuti finali di Parma-Napoli: il tecnico azzurro era incontenibile dopo l’espulsione.

Il Napoli pareggia ancora. Dopo l’1-1 casalingo contro il Genoa, gli azzurri di mister Antonio Conte non vanno oltre il punteggio di 0-0 al Tardini contro il Parma. Un pari indolore per i partenopei che, in virtù della franata interna dell’Inter con la Lazio, restano in vetta alla classifica con un punto di vantaggio rispetto ai nerazzurri. Dunque, lo Scudetto si deciderà all’ultima giornata, in cui il Napoli sarà impegnato al Maradona contro il Cagliari e l’Inter alle prese con il Como di Fabregas.

Conte scatenato nei minuti finali di Parma-Napoli

Il finale di gara al Tardini è stato carico di tensione e polemiche. Gli animi sono divampati non solo in campo, ma anche sulle rispettive panchine. Agli sgoccioli del match, Doveri si è visto costretto a dover intervenire per sedare la situazione in seguiti ad una maxi rissa a bordo campo. A causare il parapiglia sarebbe stata l’eccessiva esultanza del Napoli alla rete del 2-2 della Lazio a Milano.

A farne le spese è stato anche Antonio Conte, furibondo con la panchina dei Ducali e molto probabilmente con il vice di Christian Chivu. Il tecnico azzurro, così come l’allenatore del Parma, è stato punito dall’arbitro Doveri con un’espulsione. Ma questa non è bastata per placare l’animo fumantino di Conte.

Nel rush finale del match, il tecnico salentino ha chiesto a gran voce alla squadra di fare attenzione in difesa. Nonostante fosse stato allontanato da Doveri, il mister partenopeo stava per rientrare in campo nell’intento di invitare il suo staff a non far salire troppi uomini in attacco.