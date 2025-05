Parma-Napoli, Marelli fa chiarezza: l’analisi stizzisce i tifosi azzurri

Luca Marelli prova a fare chiarezza sugli episodi di Parma-Napoli: l’analisi dell’ex arbitro fa andare su tutte le furie i tifosi azzurri.

Seppur carico di emozioni e di intensità, si è chiuso sul punteggio di 0-0 il match al Tardini tra il Parma di Christian Chivu ed il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’1-1 in casa col Genoa, gli azzurri non hanno avuto la forza di conquistare i tre punti nella trasferta emiliana, ottenendo di fatto il secondo pareggio di fila. Uno 0-0 che non ha recato danni alla squadra partenopea, grazie alla frenata dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio. Nonostante il punteggio parli chiaro, nel corso della gara del Tardini gli episodi dubbi non sono mancati. A fare chiarezza ci ha pensato Luca Marelli, opinionista Dazn sui temi legati all’arbitraggio.

Marelli fa chiarezza: la sua analisi fa infuriare i tifosi azzurri

Al termine della gara, l’ex arbitro Luca Marelli ha cercato di fare chiarezza sugli episodi avvenuti durante Parma-Napoli, focalizzandoci principalmente sul tocco di mani di Balogh ed il rigore annullato alla squadra di Conte: “Tocco col braccio sinistro di Balogh? Il braccio è dietro alla linea del corpo e in appoggio, da regolamento un braccio in appoggio non è punibile”.

Marelli ha poi aggiunto: “Penalty annullato al Napoli? Il rigore è stato assegnato per un fallo commesso su Neres. Il check è stato molto lungo, si è valutata l’APP. Simeone ha colpito la gamba del difensore Circati, motivo per cui l’arbitro Doveri ha valutato proprio questo all’inizio dell’azione”. Un’analisi che ha mandato su tutte le furie moltissimi tifosi partenopei.

Dunque, il Napoli di Conte resta in testa alla classifica, mantenendo il vantaggio di un punto dai nerazzurri. I partenopei proveranno a regalare alla città la gioia del quarto Scudetto nell’ultima giornata di campionato, che si giocherà al Maradona contro il Cagliari. L’Inter, invece, sarà impegnata a Como.