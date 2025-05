Napoli Cagliari – Quando escono i biglietti?

C’è già fermento per Napoli-Cagliari: tifosi azzurri subito alla ricerca dei biglietti per assistere alla gara Scudetto.



Il Napoli di Antonio Conte ha raccolto un altro pareggio, il secondo consecutivo dopo quello casalingo contro il Genoa. Gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre il risultato di 0-0 al Tardini con il Parma di Christian Chivu. Un pari indolore per la squadra partenopea, visto lo stop dell’Inter di Simone Inzaghi a San Siro al cospetto della Lazio di Baroni. Nonostante il pari in Emilia, il Napoli resta in vetta a + 1 dai nerazzurri. Lo Scudetto si deciderà, di fatto, nella prossima ed ultima giornata di campionato. Una volta smaltite le ansie della trasferta di Parma, il Napoli tornerà in campo al Maradona, dove si giocherà la possibilità di piazzare in bacheca il quarto Scudetto della sua storia contro il Cagliari di Davide Nicola.

Napoli-Cagliari, tifosi già a caccia dei biglietti

È da poche ore finita Parma-Napoli, ma moltissimi tifosi partenopei si sono già attivati per carpire più informazioni possibili su giorno ed ora in cui verranno messi in vendita i biglietti per il già tanto atteso Napoli-Cagliari. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo dal responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, i tagliandi saranno messi a disposizione dei supporter partenopei a partire già nelle prossime ore.

Resta da capire anche quale sarà il giorno designato per le due sfide Scudetto: Napoli-Cagliari e Como-Inter. L’ipotesi che la Lega di Serie A starebbe vagliando attentamente è quella di anticipare entrambi i match a giovedì. Questo specialmente a causa del calendario della squadra di Simone Inzaghi, che sabato 31 maggio saranno di scena a Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro il PSG.