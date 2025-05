“Napoli-Cagliari in chiaro”: comunicato dal Comune, cosa sta succedendo

Grande attesa, inevitabile, in città per la sfida tra il Napoli e il Cagliari, match che potrebbe consegnare lo Scudetto agli uomini di Antonio Conte.

Tre punti, soltanto tre, sono quelli che separano il Napoli da un traguardo che avrebbe dell’incredibile, impensabile quasi ai nastri di partenza dell’annata in corso. Contro il Cagliari, gli azzurri hanno una possibilità fin troppo ghiotta per mettere le mani su quello che sarebbe il quarto Scudetto della propria storia. Un sogno che diventerebbe ancora una volta realtà e per cui i cuori azzurri sperano di festeggiare al triplice fischio finale della sfida in programma per venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona.

In città fervono i preparativi, tant’è che sono previsti dei maxischermi nel centro storico pronti ad accogliere tutti quei tifosi che avrebbero voluto essere allo stadio ma che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per Napoli – Cagliari (clicca qui per tutte le ultime novità). Intanto, da Palazzo San Giacomo spunta una richiesta che, se fosse accolta, potrebbe sicuramente far molto piacere ai sostenitori del club azzurro.

Notizie Napoli calcio, Nino Simeone: “Gara in chiaro per evitare problemi”

Il Presidente della Commissione Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, Nino Simeone, lancia l’appello in vista di Napoli – Cagliari, che sarà decisiva per lo Scudetto.

In particolare, Simeone invoca la trasmissione della partita in chiaro, mandando un messaggio ai vari broadcaster:

“Nelle prossime ore intendo formalizzare una richiesta al Prefetto e al Tavolo della Sicurezza, attualmente impegnati a garantire un servizio pubblico volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza, insieme al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio, la RAI e Mediaset per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari”.

Attesa Scudetto, tra tensioni e preparativi: le ultime

A Napoli, si sa, la scaramanzia è all’ordine del giorno, ma c’è già chi pensa all’eventuale festa Scudetto, soprattutto per garantire una certa sicurezza in materia di ordine pubblico.

Da qui nasce la proposta da parte di Nino Simeone, che invoca la trasmissione in chiaro del match. Quest’ultima, stando a quanto si apprende dal comunicato, avrebbe un significato simbolico non indifferente ma potrebbe garantire una maggiore sicurezza nella serata di venerdì, soprattutto se dovesse arrivare il verdetto tanto auspicato in questi giorni all’ombra del Vesuvio.