L’eroe che ha salvato il Napoli sbarca nel Presepe di San Gregorio Armeno

Sul Presepe napoletano, da quest’anno, spunta una nuova celebrità: è l’eroe della pazza serata di Parma-Napoli

C’è un nuovo eroe in città. Non non è Antonio Conte e neppure la star Scott McTominay. In realtà non indossa la maglia azzurra. Il suo mantello è di un colore meno acceso, differente dall’azzurro. Più celeste.

Stiamo parlando chiaramente di Pedro, il campione spagnolo che sta vivendo una seconda giovinezza a Roma con la Lazio. L’ex Chelsea e Barcellona è un beniamino dei tifosi biancocelesti, ma dopo la doppietta realizzata contro l’Inter a San Siro è diventato un’icona anche per i tifosi del Napoli. I suoi gol hanno frenato i nerazzurri, mantenendo inalterato il distacco tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi. Ha riacceso la speranza nel cuore dei tifosi partenopei. Tutto è ancora nelle mani del Napoli.

La notte pazza di Pedro, poi diventa statuina del Presepe napoletano

Il primo squillo arrivato al 72′ di Inter-Lazio aveva portato entusiasmo al Tardini, che aveva esultato per il pareggio dei biancocelesti. Successivamente è calato il gelo per la rete di Dumfries. Ma nel finale, mentre Daniele Doveri attendeva informazioni dalla sala VAR per il rigore concesso al Napoli per il fallo su Neres, poi revocato, Pedro ha realizzato la doppietta che ha permesso di congelare il match di San Siro sul 2-2. Un punto per l’Europa. E primo posto ancora nelle mani degli azzurri per almeno altri 5 giorni.

L’attaccante spagnolo è stato ringraziato in tutti i modi dai sostenitori azzurri. Tanti messaggi, tante grafiche e vignette che richiamano anche la canzone di Raffaella Carrà, diventata un must per lo stesso Pedro all’Olimpico. E ora, il calciatore classe 1987 è diventato persino una statuetta del Presepe napoletano. Sia chiaro, non è da tutti. A San Gregorio Armeno ci sono celebrità, tanti sportivi, uomini e donne di una certe rilevanza mediatica. Ora è toccato anche a Pedro.

Infatti, la bottega di Marco Ferrigno l’indomani del pareggio tra Inter e Lazio ha realizzato la statuetta di Pedro. Il maestro artigiano ha rilasciato un commento anche al quotidiano il Roma:

“È entrato nel cuore dei napoletani senza volerlo. Quei due gol hanno fatto esplodere una città. E quando qualcuno ci fa un favore, lo ringraziamo a modo nostro”

Ora non resta che far recapitare la statuetta a casa della famiglia di Pedro. In qualche modo, quella doppietta potrebbe diventare storica e indelebile nella mente dei tifosi azzurri.