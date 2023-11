Paragone con Maradona, quello che ha detto Pedro fa infuriare i tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli non ci stanno, la dichiarazione rilasciata da Pedro non è stata ben digerita dai tifosi partenopei.

Pedro ha fatto infuriare i tifosi del Napoli con una dichiarazione rilasciata durante un’intervista. Il numero 9 della Lazio ha espresso la propria opinione sul migliore calciatore della storia, ma a Napoli non tutti hanno apprezzato la risposta dell’attaccante biancoceleste.

Pedro, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportItalia. Durante l’intervista esclusiva, il calciatore spagnolo ha parlato del suo ex compagno di squadra Lionel Messi, definendolo il giocatore migliore della storia del calcio.

“Messi è il numero uno della storia. Per me sì, però sicuramente perché l’ho visto. I suoi numeri sono incredibili, in tutte le epoche del calcio ci sono stati tanti giocatori incredibili, come Pelé, Maradona, Cruijff, e tanti giocatori che possiamo nominare e sicuramente hanno fatto la storia di un’epoca”.