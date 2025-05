Ha convinto i tifosi del Napoli: ora gli azzurri sognano il colpo super in prospettiva

Il Napoli pensa ad un giovane talento per rinforzare la rosa in prospettiva: il calciatore si è reso protagonista di una prestazione super contro gli azzurri

Un finale al cardiopalma vista la contemporaneità con le altre partite di Serie A: Parma-Napoli si è chiusa con il risultato di 0-0. La sfida Scudetto tra azzurri ed Inter, che ha pareggiato 2-2 con la Lazio, si deciderà all’ultima giornata, venerdì alle ore 20:45.

Nella sfida di ieri al Tardini tra crociati e partenopei, i legni l’hanno fatta da padrone, strozzando per ben tre volte l’urlo di gioia dei tifosi del Napoli. Tanta sfortuna, quindi, ma anche tanti duelli individuali. Uno su tutti, quello tra Romelu Lukaku ed un difensore del Parma, che ha catturato l’occhio dei più esperti.

Parma-Napoli, Leoni annulla Lukaku: possibile affare in vista dell’estate?

Il Napoli a Parma non ha brillato, e ha collezionato il secondo pareggio consecutivo dopo quello in casa con il Genoa. Ma grazie al 2-2 dell’Inter con la Lazio, resta comunque a +1 in classifica, ed ora a 90′ dalla fine ha lo Scudetto nelle proprie mani.

Nella tesissima sfida del Tardini, un po’ a sorpresa, c’è stato un protagonista assoluto: Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, appena diciottenne, si è reso autore di una prestazione superlativa fino al momento in cui ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, annullando un attaccante top come Romelu Lukaku. Il belga è uscito sconfitto da tutti i duelli con il classe 2006, ed ora a Napoli il nome del calciatore torna in auge dopo le (deboli) avances della scorsa estate, quando vestiva la maglia della Sampdoria.

Leoni, però, piace tanto anche Juventus e Inter, ma chissà se con il Parma il d.s. azzurro Giovanni Manna potrebbe aprire un canale preferenziale inserendo nella trattativa anche Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003, sul taccuino dei partenopei da mesi.