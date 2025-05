Da Cagliari accendono la sfida: “Vincere a Napoli per salvare il calcio”

I tifosi del Cagliari gioiscono dopo il 3-0 rifilato al Venezia e festeggiano la salvezza in Serie A, ma sperano nello sgambetto al Napoli

La partita tra Napoli e Cagliari non è mai banale. Non lo è ormai da anni, da quando si giocò uno scontro salvezza tra Cagliari e Piacenza al San Paolo con la tifoseria azzurra tutta schierata pro Piacenza, per via di Bartolo Mutti futuro allenatore del Napoli.

Nella gara d’andata si sono verificati scontri tra i settori dell’Unipol Domus, con gli ultras partenopei e ultras rossoblu. Scontri che hanno portato anche alla sospensione momentanea della partita. Insomma, la rivalità tra Cagliari e Napoli è accesissima. Motivo per cui la sfida Scudetto che si disputerà venerdì 23 maggio al Diego Armando Maradona non sarà affatto una passeggiata. E i tifosi rossoblu stanno cercando di chiedere un ultimo sforzo alla propria squadra per rovinare l’eventuale festa al Napoli.

Infatti, sotto gli ultimi post social pubblicati dal club rossoblu, sono numerosi i supporter sardi che chiedono una vittoria a Napoli:

“Vincere a Napoli per salvare il calcio”

Qualcun altro provoca mister Nicola:

“Uno sgambetto al Napoli? Per finire con la ciliegina sulla torta”

E c’è chi invece è infastidito dalla richiesta degli interisti di giocare con il dente avvelenato questa partita e chi invece di fede napoletana chiede di “non scendere in campo”: