Chiariello preoccupato per Napoli-Cagliari: “Vi faccio uno scenario”

Il Napoli affronterà il Cagliari all’ultima giornata di campionato, di venerdì 23 maggio: Umberto Chiariello è preoccupato

Una preoccupazione affligge il giornalista e radioconduttore di Radio CRC Umberto Chiariello in vista di Napoli-Cagliari. Sarà una partita difficile per gli azzurri, specialmente per la pressione che si creerà attorno all’ambiente partenopeo. Ma soprattutto, il direttore è preoccupato della reazione che provocheranno i tifosi del Cagliari.

È risaputo che tra le due tifoserie non ci sia un rapporto amichevole. Tant’è che i tifosi del Cagliari hanno già chiesto alla squadra, tramite social, di fare uno sgambetto al Napoli e rovinare l’eventuale festa Scudetto. Chiariello va oltre e commenta a Radio CRC:

“Vi faccio uno scenario, i capi ultras del Cagliari andranno nello spogliatoio della squadra e diranno: voi giocate la partita della vita perché noi dobbiamo intossicare Napoli e i napoletani”

Poi il giornalista napoletano prosegue: