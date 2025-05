Calciomercato Napoli, colpaccio dalla Serie A nel mirino: è sfida ad Atletico e United

Il Napoli insegue da tempo un top della Serie A: sul calciatore, però, sono piombati sia l’Atletico Madrid che il Manchester United

La sfida che vale uno Scudetto, quella tra Napoli e Cagliari, si giocherà questo venerdì alle ore 20:45. Un match attesissimo da tutto il tifo partenopeo, che sogna di festeggiare, proprio come due anni fa, un titolo che ad inizio anno sembrava un miraggio. Al termine del campionato, però, sia la dirigenza azzurra che il d.s. Giovanni Manna dovranno concentrarsi sulla pianificazione del calciomercato estivo, fondamentale per la buona riuscita del prossimo anno.

Tante le voci di mercato che negli ultimi giorni stanno alimentando ulteriormente i sogni dei tifosi del Napoli: De Bruyne, Lookman, David e non solo. La strada che porta ad uno degli obiettivi per la prossima stagione, però, sembra essersi complicata. Sul calciatore, infatti sono piombate due big europee: si tratta di Atletico Madrid e Manchester United.

Frattesi-Napoli, l’affare si complica: United e Atletico hanno chiesto informazioni

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista nerazzurro già nello scorso mese di gennaio era in procinto di partire, ma l’addio al club di Beppe Marotta sembrerebbe essere stato rimandato solo di qualche mese.

Una delle squadre che starebbe provando ad accaparrarsi Frattesi con maggior insistenza è il Napoli, anche se il d.s. Manna non ha ancora mai avviato una vera e propria trattativa con l’Inter. Dall’estero, però, nelle ultime ore sono arrivate pessime notizie. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, sia Atletico Madrid che Manchester United avrebbero chiesto informazioni all’Inter per il centrocampista della nazionale italiana.

Napoli, su Frattesi c’è anche la Roma: duello di mercato a quattro durante la prossima estate

Il Napoli, oltre al doversi guardare dalla concorrenza estera per Davide Frattesi, non deve sottovalutare il pressing di un’altra squadra di Serie A, che nelle ultime ore è tornata forte sul talento classe ’99.

In Italia, infatti, non va affatto dimenticata la Roma, che da tempo ha messo il ragazzo in cima alla lista degli obiettivi per rafforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/2026. La permanenza di Frattesi in nerazzurro sembra essere appesa ad un filo, ed il Napoli, se vorrà battere la triplice concorrenza di United, Atletico e Roma, dovrà presentare un’offerta molto importante all’Inter, la grande rivale di quest’anno per lo Scudetto.