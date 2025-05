Sorpresa Napoli, il rientro dell’azzurro spiazza tutti: adesso Conte può davvero gioire!

La sfida tra Parma e Napoli è tra le più attese della 37esima giornata di Serie A. Intanto, arrivano ottime notizie per Antonio Conte.

La Serie A si avvia verso le fasi conclusive, ma i verdetti cruciali non sono ancora stati emanati. Ad oggi, ci sono diversi obiettivi da raggiungere come lo Scudetto, la qualificazione alle coppe europee e infine la salvezza. Tra gli scontri più importanti, c’è senza dubbio quello tra Parma e Napoli che potrebbe essere già decisivo per il tricolore. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale vorrà contare su tutti i suoi uomini. Infatti, sono arrivate notizie importanti dall’infermeria.

Conte potrà contare sui big: sì a Neres e Juan Jesus

Antonio Conte può gioire prima della sfida contro il Parma. Il match che andrà in scena al Tardini avrà un sapore molto particolare, in quanto gli azzurri potrebbero già festeggiare il quarto Scudetto nella storia del club. L’allenatore salentino è a conoscenza dell’importanza della partita, motivo per il quale non accetta cali di concentrazione.

Oltre alla questione mentale, però, negli ultimi giorni in casa Napoli sono arrivate anche ottime notizie. In modo particolare, come riportato da “TuttoSport” Antonio Conte può nuovamente contare su David Neres e Juan Jesus. Il primo è già tornato in campo contro il Genoa, ma ovviamente le sue forze saranno dosate. Discorso diverso per il brasiliano che dopo l’infortunio muscolare potrebbe tornare in campo al Tardini e mettere in mostra la sua esperienza.

Quindi, Antonio Conte ha potrebbe avere diversi assi nella manica. Una cosa è certa: il tecnico agirà per il bene della squadra, quindi tutto dipenderà dal momento degli azzurri nel corso dei novanta minuti.