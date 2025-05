Serie A, l’ufficialità fa piacere al Napoli: è accaduto questa sera

Il verdetto del campo fa felice il Napoli di Antonio Conte: gli azzurri sorridono e guardano con ottimismo all’ultimo turno di Serie A.

È stata una 37esima giornata ricca di sorprese ed emozioni. Un turno di campionato adrenalinico sopratutto per il Napoli di Antonio Conte che, dopo il pari contro il Genoa, ha frenato anche al Tardini contro il Parma. Gli azzurri sono usciti dalla trasferta emiliana raccogliendo a malapena un punto, chiudendo la sfida con la squadra di Christian Chivu sul punteggio di 0-0. Un pari che non ha fatto male al Napoli di Conte, grazie al 2-2 maturato in Inter-Lazio. Ora, i partenopei si giocheranno il quarto Scudetto all’ultima giornata di Serie A, ossia, dinanzi agli occhi del pubblico del Diego Armando Maradona. Gli azzurri affronteranno il Cagliari di Davide Nicola, mentre l’Inter chiuderà il proprio percorso in campionato facendo visita al Como.

Il verdetto dal campo fa sorridere il Napoli: che notizia per la squadra di Conte

Il Napoli di mister Antonio Conte può volgere lo sguardo con fiducia in vista della prossima ed ultima giornata di campionato. La buona notizia riguarda il Cagliari di Davide Nicola, che questa sera ha conquistato la tanto agognata salvezza battendo una diretta concorrente. La formazione rossoblù ha fatto la voce grossa in casa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

La compagine sarda si è imposta di prepotenza, facendo sua la gara con un sontuoso 3-0. Tris rossoblù firmato dai gol di Mina, Piccoli e Deiola. Dunque, il Cagliari di Davide Nicola metterà piede al Diego Armando Maradona con salvezza acquisita e spensieratezza. Insomma, una buona notizia per il Napoli di mister Antonio Conte.