Parma-Napoli, un big tra gli assenti: i 26 convocati di Chivu

Spicca un’assenza nella lista dei convocati per la delicata sfida contro gli azzurri di Antonio Conte: ecco chi non giocherà Parma-Napoli

Nel Napoli assenti Buongiorno, il suo sostituto Juan Jesus e il regista Lobotka. Squadra un po’ rimaneggiata contro i Ducali, ma d’altronde Antonio Conte non cerca scuse. Anche in conferenza stampa ha ribadito che sarà trovata una soluzione ai problemi, come fatto tutta la stagione.

Si rimbocca le mani, quindi, il tecnico azzurro. E lo dovrà fare anche Cristian Chivu che farà a meno di uno dei nomi caldi di questo Parma, che potrebbe essere oggetto dei desideri da quest’estate, a campionato finito. Infatti, Dennis Man non giocherà Parma-Napoli a causa di un fastidio fisico accusato nelle ore antecedenti al match.

I convocati di Chivu

Oltre a Man, sarà assente anche Valenti per squalifica, dopo il cartellino rosso nella sfida persa a Empoli. Recupera a sorpresa, invece, il difensore Vogliacco. Tra i convocati anche Trabucchi, giovane classe 2007 che ritrova la panchina dopo le decine di convocazioni accumulate in inverno.

Di seguito l’elenco dei 26 convocati di Cristian Chivu per il 37° turno di campionato:

Portieri: Corvi, Marcone, Suzuki

Difensori: Balogh, Circati, Delprato, Leoni, Løvik, Trabucchi, Valeri, Vogliacco

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Estévez, Hainaut, Hernani Jr, Keita, Plicco, Sohm

Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Bonny, Djurić, Haj, Ondrejka, Pellegrino.

Probabili formazioni Parma-Napoli

Il Parma dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, che all’occorrenza diventa ovviamente un 5-3-2. A porta Suzuki, mentre nel terzetto difensivo troveremo Del Prato, Leoni e Circati. A centrocampo spazio a Hainaut e Valeri sulle corsie esterne, mentre Hernani, Keita e Sohm saranno schierati dal primo minuto. In attacco occhio a Djuric che scalpita, ma i candidati ad una maglia da titolare sono Bonny e Pellegrino.

Nel Napoli pochi dubbi. Conte ha apertamente dichiarato di non voler fare a meno di McTominay, nonostante qualche acciacco fisico accusato in settimana. La formazione sarà la stessa scesa in campo contro il Genoa, con il 4-4-2 come modulo iniziale. Gilmour prenderà il posto di Lobotka, fermo per infortunio. Raspadori e Lukaku rappresentano la coppia designata a pungere l’area di rigore difesa da Suzuki.