Parma-Napoli, febbre Scudetto: la scelta di Conte sui titolari

La probabile formazione di Antonio Conte in Parma-Napoli: sciolto il dubbio su Scott McTominay

Ogni minuto che passa cresce l’ansia pre-partita per la gara che può valere già lo Scudetto. Il Napoli in trasferta a Parma si presenta con una formazione rimaneggiata, dovuta alle assenze dei titolarissimi Lobotka e Buongiorno. Oltretutto, Conte deve fare a meno anche di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è out per infortunio e proverà a stringere i denti in vista dell’ultima di campionato, ma solo per rientrare tra i convocati.

Pochi dubbi per la formazione che partirà dal primo minuto e sfiderà il Parma. Infatti, nella rifinitura mattutina, Conte ha avuto solo conferme positive sulla titolarità di McTominay. D’altronde, aveva già rivelato in conferenza stampa che avrebbe schierato il centrocampista scozzese anche se non al 100% delle sue condizioni. Anche con altri giocatori ha utilizzato lo stesso metodo, rischiando talvolta su giocatori rientranti da uno stop.

Dunque, ultimi nodi già sciolti, la formazione che scenderà in campo contro i Ducali sarà la seguente stando alle ultime che arrivano da Parma. Il Napoli si presenterà con il 4-4-2 e schiera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Raspadori, Lukaku.

Pronto a subentrare David Neres, che non ha autonomia per partire dal primo minuto, ma ha accumulato minuti sulle gambe per poter entrare a gara in corso e spaccare la partita in caso di bisogno.