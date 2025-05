Parma-Napoli, sciolto ogni dubbio sulle condizioni di un big: accadrà al Tardini

Il Napoli è pronto a sfidare il Parma nel match che potrebbe valere lo Scudetto. Intanto, sono emerse le condizioni di un calciatore.

L’attesa sta per terminare. Tra poche ore andrà in scena la 37esima giornata di Serie A, la quale potrebbe emanare già diversi verdetti. Il primo, in ordine di importanza, è senza dubbio lo Scudetto con Napoli e Inter ancora in corsa. Oggi, gli azzurri sfideranno il Parma al Tardini in una partita che sarà molto delicata. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non sono ammessi cali di concentrazione. Intanto, proprio il tecnico ha preso una decisione importante.

McTominay regolarmente in campo: Conte punta ancora su di lui

Scott McTominay è l’uomo in più di questo Napoli. Arrivato dal Manchester United durante l’estate scorsa, lo scozzese ha dimostrato in lungo e in largo di essere un giocatore di grande qualità. In Campania, però, ha raggiunto la sua consacrazione definita che potrebbe permettere anche al club azzurro di vincere lo Scudetto.

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, però, Antonio Conte aveva sottolineato le condizioni fisiche di McTominay. Quest’ultimo, nel corso della settimana ha accusato qualche problema, ma che però non gli impedirà di scendere in campo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’allenatore azzurro punterà (ancora una volta) sullo scozzese. Quest’ultimo, svolge un compito troppo importante per non scendere in campo.

Infatti, Conte si affiderà a lui per battere il Parma e regalare l’ennesima gioia ai tifosi. Nelle prossime ore verrà svelata la formazione ufficiale che troverà conferme importanti in merito a quanto già anticipato.