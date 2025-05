Novità in casa Inter, ora Inzaghi non torna più indietro: si infiamma la corsa Scudetto!

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a sfida il Parma. Intanto, Simone Inzaghi ha presentato una richiesta molto importante all’Inter.

Sono ore molto delicate quelle che precedono la super sfida tra Parma e Napoli. Sebbene le due squadre abbiano obiettivi molto diversi, la battaglia sarà epocale al Tardini. Sponda azzurri, quest’ultimi in caso di vittoria e risultato favorevole da Milano potrebbero festeggiare lo Scudetto con una giornata d’anticipo. A tal proposito, però, l’Inter di Simone Inzaghi crede ancora nella possibile rimonta.

Inzaghi carica la squadra: la richiesta all’Inter è impressionante!

Le qualità da leader di Antonio Conte sono ormai chiare a tutti. Da anni, il tecnico salentino è uno dei migliori nel suo ruolo. Oltre alle qualità tattiche e tecniche, nel corso della carriera sono emersi elementi da vero e proprio condottiero.

Quest’ultimi, hanno condotto il Napoli ad un passo dal quarto Scudetto della sua storia. Il traguardo potrebbe essere già raggiunto nella giornata odierna, ma prima servirà mettere in campo l’ennesima prova importante. A tal proposito, come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’Inter di Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso. Infatti, il tecnico dei nerazzurri avrebbe presentato una richiesta importantissima ai suoi ragazzi. Di seguito quanto riportato dal quotidiano.