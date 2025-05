Futuro Conte, si apre uno scenario importante: cosa sta succedendo in casa Napoli

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere col fiato sospeso i tifosi del Napoli. Le ultimissime sul tecnico azzurro.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli e non solo. Gli azzurri, dopo una stagione da leader, son prontissimi a giocarsi lo Scudetto negli ultimi due match della stagione. Gli avversari saranno Parma e Cagliari, ma l’attenzione sarà altissima a causa degli obiettivi legati alla salvezza dei due club. Intanto, però, i partenopei giocano anche un’altra partita: quella legata al futuro di Antonio Conte. Ad oggi, non ci sono certezze ma sono emerse novità importantissime nelle ultime ore.

Conte-Juventus, cosa sta succedendo: le ultime

Il nome di Antonio Conte continua ad essere accostato ad un noto club: la Juventus. Nonostante il tecnico sia legato al Napoli da un ricco contratto fino al 2027, la situazione sarebbe sempre più imprevedibile. Infatti, ad oggi, regna la massima incertezza sul futuro dell’allenatore azzurro.

Quest’ultimo, ovviamente, è concentrato solo sul finale di stagione ma nelle prossime settimane tutto potrebbe succedere. Intanto, come riportato da “La Repubblica” grazie all’editoriale di Antonio Corbo, sarebbero emersi dettagli importanti sul futuro di Conte. Infatti, la voce che il tecnico salentino possa tornare a Torino è sempre più viva, nitida, ma niente è stato confermato o smentito.

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, l’allenatore non ha ricevuto domande inerenti al suo futuro, in modo tale da alimentare ancor più ogni tipo di dubbio. Ad oggi, la testa è solo sulle prossime due sfide: Parma e Cagliari. Questi due match potrebbero regalare lo Scudetto al Napoli, che come detto proprio da Conte, varrebbe molto più rispetto al successo in un’altra piazza.