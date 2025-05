Delusione Napoli, ora l’affare rischia di saltare: doccia gelida per il DS Manna!

In casa Napoli c’è moltissima apprensione legata al mercato estivo. In tale direzione, però, il club azzurro potrebbe non riuscire ad ingaggiare un noto top player.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, anche se nelle ultime settimane l’attenzione è centrata anche sul mercato. La prossima sessione, infatti, avrà il compito di svelare gli obiettivi della società. Ovviamente, attraverso gli acquisti passerà il futuro della società che è desideroso di competere a livelli altissimi. Non a caso, negli ultimi giorni, il nome di un noto top player è stato a lungo accostato ai partenopei. Ciò nonostante, però, l’affare sarebbe più difficile del previsto.

David-Napoli, si complica la trattativa? Occhio alle rivali

Jonathan David è uno dei pezzi pregiati del mercato. L’attaccante di proprietà del Lille (ancora per poco) è ormai pronto a lasciare la Francia nelle prossime settimane, ma lo farà a parametro zero dopo la scelta di non rinnovare il proprio contratto. Tale dinamica di mercato, ovviamente, ha attirato e non poco l’attenzione delle big europee.

Tra i club in pole ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha già presentato una prima proposta al calciatore. Quest’ultimo, però, è apparso molto pretenzioso anche a causa della sua situazione “particolare”. Come riportato da “SportMediaset” il giocatore chiede 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra che al momento non è stata offerta da alcuna squadra.

A complicare ulteriormente le cose sarebbero gli entourage del giocatore. Infatti, gli agenti chiedono commissioni pari a circa 10 milioni di euro. Quindi, ingaggiare Jonathan David costerebbe e non poco al possibile acquirente. Intanto, però, sulle tracce del giocatore continuano ad esserci diversi club come l’Inter e la Juventus.