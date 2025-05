Chivu e la spinta verso il Napoli, ha chiesto una cosa al suo Parma: novità inedita nel match Scudetto

Parma-Napoli non sarà una sfida come le altre. I due club, seppure con obiettivi diversi, son pronti a darsi battaglia affinché i tifosi possano sorridere al triplice fischio.

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Parma e Napoli. La partita sarà valida per la 37esima giornata di Serie A, la quale però potrebbe decretare il club Campione d’Italia. Naturalmente, solo una tra Napoli e Inter guadagnerà tale appellativo. Intanto, però, ad attendere gli azzurri ci sarà il Parma di Chivu, il quale vuole regalare una gioia ai suoi sostenitori nell’ultimo match stagionale al Tardini. Il tecnico, nonché ex giocatore dell’Inter, infatti, potrebbe regalare una gioia alla sua ex squadra: i nerazzurri attualmente capitanati da Simone Inzaghi.

Chivu spinge i suoi verso la salvezza: la richiesta alla squadra

La sfida tra Parma e Napoli sarà più infuocata del previsto. Da una parte, gli azzurri che sono in piena corsa per lo Scudetto e già oggi potrebbero festeggiare, dall’altra invece gli emiliani che sono ad un passo dalla salvezza. Qualora uno dei due club centrasse la vittoria, al Tardini scoppierebbe una vera e proprio festa.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” Christian Chivu nel corso della settimana ha lavorato su un aspetto importante: la mentalità. Il tecnico, vista anche la sua carriera da giocatore, ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi alcuni messaggi importanti. In primis, ha sottolineato che la testa (ancor più in questi momenti delicati) svolge un compito importantissimo ai fini del risultato finale.

Il tecnico degli emiliani è a conoscenza delle qualità del Napoli, motivo per il quale servirà una grossa impresa al Tardini. L’obiettivo degli emiliani è ovviamente chiaro: raggiungere la salvezza tra le mura amiche con due giornate d’anticipo. Tanto, però, dipenderà dall’atteggiamento che potrebbero indirizzare la sfida in una direzione o nell’altra.

Chivu e il punto sui possibili rientri: come cambia la rosa

Il lavoro svolto da Chivu dal momento del suo arrivo a Parma è stato straordinario. Il tecnico ha ridato brillantezza alla squadra, anche grazie alle qualità di alcuni uomini cruciali. Al tempo stesso, però, l’allenatore è stato costretto a fare i conti con alcune situazioni complesse.

Ovviamente, si sta parlando della situazione infortuni, i quali hanno minato la stagione di alcuni big. Intanto, però, in vista della sfida contro il Napoli sarebbero arrivate ottime notizie. Il tecnico, con ogni probabilità, potrà contare nuovamente su Estevez e Bernabé, mentre rimarrà ancora ai box Vogliacco. Nelle prossime ore verranno svelati tutti i dubbi riguardanti la formazione.