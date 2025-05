Caos in Serie B, Salernitana coinvolta: il Presidente De Luca alza la voce

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro la decisione della Lega Serie B di rinviare il playout tra Salernitana e Frosinone

Nella domenica sportiva che coinvolte tutta la penisola italiana, dal GP di Imola fino agli Internazionali di tennis a Roma e i verdetti in Serie A, arriva la mazzata contro il Brescia penalizzato di 4 punti. Di conseguenza, la formazione lombarda si ritrova adesso terzultima e retrocessa in Serie C. Intanto, la Lega annulla il playout tra Frosinone e Salernitana perché la classifica è stata riscritta.

La formazione ciociara, con i 4 punti di penalizzazione inflitti al Brescia per irregolarità dei pagamenti, sarebbe salva e resterebbe un altro anno in Serie B. La Salernitana non evita il playout, ma guadagna una posizione e quindi un vantaggio sulla sua prossima concorrente che sarà la Sampdoria. I doriani avevano ottenuto sul campo retrocessione diretta, ma ora hanno un’altra opportunità per restare nella serie cadetta.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, però, ha voluto esprimere il suo disappunto su Facebook con gli organizzatori e le autorità che hanno cambiato tutto ad un solo giorno dalla partita di andata Salernitana-Frosinone valida per i playout: