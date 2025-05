Parma – Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro

Antonio Conte ha preso delle decisioni importanti per la gara del suo Napoli contro il Parma.

Dopo il pareggio di domenica scorsa ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa di Patrick Vieira, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un altro match decisivo per la lotta scudetto con l’Inter. I partenopei, infatti, sono attesi dalla trasferta del Tardini per affrontare un Parma di Chivu ancora non salvo.

Il Napoli, visto anche il match casalingo dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio, deve dunque assolutamente battere il Parma per compiere il primo dei due passi che servono per diventare campione d’Italia. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare alcune decisioni importanti prese dallo stesso Antonio Conte.

Napoli, ecco le scelte di Conte per la trasferta di Parma

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’allenatore salentino non ha dubbi sulla formazione da schierare domenica sera allo Stadio Tardini. Antonio Conte, dunque, ha già deciso che al posto dell’infortunato Stanislav Lobotka ci sarà lo scozzese Billy Gilmour.

Mentre al fianco di Amir Rrahmani al centro della difesa ci sarà ancora una volta Mathias Olivera. In molti credevano che, dopo il gol di Vaszquez subito contro il Genoa, Conte potesse schierare Rafa Marin, ma poi c’è stata la conferma dell’ex Getafe.

Ecco la probabile formazione del Napoli, che contro il Parma giocherà con un 4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku