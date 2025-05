Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve

Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato. Il primo step, dunque, ci sarà domenica sera allo Stadio Tardini contro il Parma.

La squadra di Chivu sarà un duro ostacolo da superare per il Napoli, visto che gli emiliani ancora si devono salvare. Nel frattempo, però, il team partenopeo è al centro di un triello di calciomercato con la Juventus e con il Milan.

Calciomercato, anche Juve e Milan seguono un obiettivo del Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’, infatti, è confermato l’interesse del Napoli per Miguel Gutierrez del Girona. Il terzino sinistro classe 2001, di fatto, è considerato dai dirigenti partenopei un obiettivo duttile, visto che può giocare anche nella corsia destra.

Tuttavia, oltre a quello del Napoli, su Miguel Gutierrez bisogna registrare l’interesse di altre due big del campionato di Serie A: Milan e Juventus. La’Vecchia Signora’, di fatto, ha bisogno di rinforzarsi in maniera importante sulla corsia mancina. Mentre il team rossonero non vuole farsi trovare impreparato in caso di un addio di Theo Hernandez.