Napoli, via libera totale per la cessione: “Manca solo l’ufficialità”

Gli azzurri lasceranno partire a titolo definitivo il calciatore nelle prossime settimane, c’è l’accordo: tutti i dettagli sulla cessione

Non solo acquisti, il Napoli ha iniziato a lavorare in queste settimane anche alle cessioni. Per riuscire a finanziare i colpi in entrata, non basterà l’accesso alla prossima Champions League o l’eventuale vittoria dello Scudetto. Bisognerà investire anche dagli incassi generati da alcuni addii programmati.

Vero, senza la certezza che Antonio Conte resti in panchina anche il prossimo anno, è più difficile riuscire a decidere chi dovrà sicuramente lasciare la squadra e chi no. L’eventualità che arrivi un nuovo allenatore e che voglia confermare alcuni dei profili oggi in rosa esiste. Ma in questo caso specifico, a fare la differenza, è il tipo di trattativa in uscita che sta per affrontare il Napoli.

Napoli, definitiva la cessione di Natan: l’accordo con il Betis

Il protagonista della prima cessione definitiva da parte del club partenopeo è Natan. Arrivato l’estate del 2023 con il ruolo di sostituto di Kim, non è riuscito a lasciare il segno nel nostro campionato. Troppa la pressione per il rendimento del suo predecessore, poco il tempo e la pazienza in un campionato molto complicato per i difensori, difficile anche l’ambientamento dal Brasile all’Europa.

Ma, soprattutto, tremenda la stagione di tutto il Napoli, tanto da condizionare e non poco le prestazioni del ragazzo. Così, dopo che Conte ha potuto dare un’occhiata alle sue skills nel pre-campionato, è stato deciso per un prestito con diritto di riscatto al Betis.

La cifra per acquistare definitivamente il classe 2001 è di 8 milioni di euro e gli spagnoli hanno deciso di pagare la cifra al termine della stagione. Un’annata che potrebbe regalare a Natan la vittoria della Conference League nelle prossime settimane. Bisognerà superare la finale con il Chelsea, un avversario ostico, ma sognare è possibile.

Il Napoli attende dunque di incassare la cifra, come riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Una prima cessione dei vari calciatori in prestito, alla quale seguiranno altre uscite definitive. Su tutte, la più probabile al momento, resta quella di Elia Caprile verso il Cagliari.