McTominay, spavento a Castel Volturno: che è successo a poche ore da Parma-Napoli

Il centrocampista scozzese ha fatto spaventare tutti al centro sportivo degli azzurri: cos’è successo a poche ore dalla sfida tra Parma e Napoli

Manca sempre meno alla gara delicatissima che attende i partenopei. Quella contro i ducali sarà una sfida cruciale per la lotta scudetto; il Napoli è a +1 sull’Inter, impegnata nel match casalingo contro la Lazio. Da una parte, gli uomini di Chivu si giocano la salvezza ancora non matematica, dall’altra i biancocelesti hanno vivissimo il sogno di centrare il quarto posto e giocare la Champions il prossimo anno.

La posta in palio è quindi altissima. Il Napoli è consapevole che non potrà più sbagliare. Il 2-2 contro il Genoa è stato il jolly di vantaggio da giocarsi. Ora, in casa del Parma, servirà una vittoria se si vorrà conquistare il quarto titolo della propria storia. A prescindere da quello che sarà il risultato dell’Inter, che spera in un altro passo falso degli azzurri per completare il sorpasso.

McTominay, brividi durante l’allenamento: le condizioni per Parma-Napoli

Tra i trascinatori, in questo finale di stagione per il Napoli, c’è sicuramente Scott McTominay. Nelle ultime 5 partite ha segnato 5 gol e fornito 2 assist. Un rendimento clamoroso, che ha permesso agli azzurri di riportarsi in testa alla classifica e di difendere con le unghie e con i denti questo vantaggio sull’Inter.

Anche contro il Parma il suo apporto sarà fondamentale, ma nelle scorse ore da Castel Volturno ha fatto correre un brivido dietro alla schiena a tutti i presenti. Stando a quanto riferito dal Mattino, lo scozzese ha chiuso prima del tempo l’allenamento, facendo presagire una notizia negativa. Un possibile infortunio, fortunatamente scongiurato nell’immediatezza.

McTominay sarà regolarmente della partita e potrà dare il contributo sperato. I tifosi si augurano che il centrocampista possa essere ancora determinante per trovare 3 punti preziosissimi nella corsa scudetto a 180 minuti dalla fine della stagione.