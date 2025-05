Cannavaro si sbilancia: “Scudetto all’ultima giornata. Vi racconto l’incontro con Conte”

L’ex difensore ha dato il suo pronostico legato alla vittoria dello scudetto e ha svelato nuovi dettagli sul suo incontro con l’allenatore del Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter. Sarà un weekend potenzialmente decisivo per le sorti del campionato. Se il Napoli dovesse vincere a Parma, si avvicinerebbe al titolo, con 90 minuti da giocare in casa contro il Cagliari. Sempre se l’Inter farà 3 punti con la Lazio. In caso di pareggio dei nerazzurri, infatti, ai partenopei basterebbero 2 risultati su 3 al Maradona con i sardi.

Se la squadra di Inzaghi perdesse addirittura contro i biancocelesti, il Napoli con un successo si laureerebbe campione d’Italia. Qualsiasi altro risultato da parte dei partenopei, invece, rischia di compromettere la corsa al titolo, dando grandi chance all’Inter di sorpasso e di andare a caccia del 21° titolo in Italia.

Cannavaro, dallo scudetto a Conte: parla l’ex difensore

Proprio sulle possibilità di vittoria dello scudetto, Fabio Cannavaro ha dichiarato:

“Sono da sempre allergico ai pronostici, perché tutte le partite sono diverse tra di loro ed ognuna fa storia a sé. In Parma-Napoli ognuno si gioca qualcosa, chi la salvezza e chi lo scudetto. Non scendo nel dettaglio, penso che sia superfluo anche farlo. A scanso di equivoci la decisione del campionato non arriverà domani sera. Per me si dovrà per forza aspettare l’ultima giornata“.

L’ex difensore ha poi rivelato qualche dettaglio in più sul recente incontro con Antonio Conte in un noto bar di Piazza Amedeo a Napoli:

“L’ho trovato, ovviamente e come sempre, bello carico. Conte ha grande esperienza e quindi il Napoli è in buone mani”.

Infine, il Pallone d’Oro 2006 ha espresso un suo augurio per questo finale di stagione: